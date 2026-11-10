Dani Martín actuará en A Coruña el 26 de junio de 2027 dentro de su gira '25 PTOS AÑOS'

Archivo - El cantante Dani Martín, durante su concierto en el Movistar Arena - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dani Martín actuará en el Coliseum de A Coruña el próximo 26 de junio de 2027 dentro de su gira '25 PTS AÑOS'. El concierto se enmarca en las últimas 14 fechas anunciadas.

Tal y como ha trasladado este martes el Ayuntamiento de A Coruña, el artista madrileño despedirá así una gira concebida como una celebración de más de 25 años de carrera.

En palabras del propio artista, se tratará de decir adiós a una etapa artística que repasó los grandes éxitos de su carrea, tanto al frente de El Canto del Loco como en su posterior etapa como solista.

En este sentido, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha destacado la "importancia" de incorporar nuevamente un artista de "esta dimensión" a la programación musical de la ciudad, tras su doble actuación en el mismo espacio este año.

"Dani Martín es una de las voces más reconocibles y queridas de la música española de las últimas décadas. Su presencia en el Coliseum refuerza una programación musical que continúa creciendo y que sitúa a Coruña entre las ciudades capaces de atraer as principales giras nacionales e internacionales", ha subrayado.

Las entradas saldrán a la venta este 10 de noviembre a las 12.00 horas, a través de la web oficial del artista y de los canales de venta de El Corte Inglés.