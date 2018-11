David Bruzos defiende que su candidatura integra a organizaciones políticas porque son los "motores" de En Marea

Publicado 24/11/2018 18:40:48 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex diputado en el Congreso, David Bruzos, ha defendido la candidatura que encabeza al Consello das Mareas como "diversa y plural", en la que "no sobra nadie" y que integra a "las organizaciones políticas" porque son "los motores principales de este barco llamado En Marea".

En declaraciones a Europa Press, en el día siguiente a la presentación de la candidatura que lidera con la que el sector crítico aspira a desbancar a Luís Villares y sus afines de la dirección del partido instrumental, David Bruzos ha asegurado que su propuesta es "muy diversa y muy plural", y que implica a personas con un "perfil semejante pero con diversos matices", que aportan una "riqueza tremenda".

Bruzos pone en valor así la integración en su lista de miembros de Anova, Esquerda Unida y Podemos y de los procesos municipalistas que gobiernan tanto las ciudades de Ferrol, A Coruña y Santiago, como de otras localidades de menor tamaño.

"Hay un perfil semejante, pero con diversos matices, pero creo que esa diversidad que tenemos nos da una riqueza tremenda, una pluralidad, que pensamos que el espacio de En Marea tiene que seguir siendo un espacio muy diverso", defiende Bruzos, para quien el partido instrumental tiene que ser un espacio en el que se "sienta cómodo cualquier persona de cualquier espacio político que forma este espacio y de cualquier ámbito gallego".

Desde este punto de vista, ante la afirmación de Luís Villares este mismo sábado de que la suya no es una candidatura pactada con la cúpula de partidos políticos ni de "reparto de sillones" o de "tarta", Bruzos, tras limitar las declaraciones al proceso de campaña política interna, ha replicado que su proyecto pasa por "contar con todo el mundo", incluidas las organizaciones políticas.

"Con todos los respetos para las opiniones de los compañeros de En Marea, cada uno puede opinar lo que considera, nosotros opinamos lo contrario, nosotros pensamos que hay que contar con todo el mundo, no sobra nadie en este espacio. Eso incluye también las personas que se sienten representadas por organizaciones políticas, incluso diría que las organizaciones políticas son motores principales de este barco llamado En Marea", ha remarcado.

Para David Bruzos no solo son motores las organizaciones políticas, sino también la sociedad civil, los movimientos asociativos y las candidaturas municipalistas, por lo que el hecho de que "esto se considere un reparto de sillones es una cuestión estrictamente menor, que tiene que ver también con la campaña electoral interna, pero nada de realidad".

Tras estas afirmaciones, ha dejado caer que "siempre que se adopte una postura hay mucho que hablar" y ha sugerido que "si no hay mucho que hablar es preocupante", porque en un espacio como En Marea, "con muchos matices y muchas gamas de grises, hay que llegar a acuerdos".

Diálogo, como demostración de "riqueza", al que también alude para explicar el hecho de que la candidatura del sector crítico se presentase casi al término del plazo establecido, aunque incidiendo en que "se lleva muchos días trabajando en esto".

"Cuando hay una negociación y acuerdos hay mucho que hablar, pero esto se lleva trabajando mucho tiempo, pensad que hay mucha gente detrás, se lleva muchos días trabajando en esto, los flecos finales se retocan a última hora cuando apremia el tiempo", remarca, y aunque se "gasta mucho tiempo" en "dialogar", esto en "sí mismo es una riqueza".

En el caso de que la lista de los críticos obtenga el respaldo de los inscritos en la votación que se desarrollará del 1 al 3 de diciembre, David Bruzos avanza que los cambios se vivirán "con absoluta normalidad democrática".

El ex diputado ourensano aboga por "quitar la sensación" de que En Marea está "permanentemente en plebiscitos, o en dualidades" y recuerda que ante al elegirse 35 representantes "el resultado va a ser una mezcla de esa diversidad".

Y en cuanto al futuro de Luís Villares en caso de que salga derrotado en el proceso interno, alega que de momento "no toca" e insta a "intentar quitar de la cabeza las dualidades". "Si gano yo, me pongo yo, si gana no sé quién se pone no sé quién, si gana tal quita a Luís, esto no funciona en absoluto así", ha concluido.