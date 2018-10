Puy avanza que el PPdeG pedirá un pleno extraordinario para aprobar el techo de gasto

Actualizado 09/10/2018 13:31:57 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PPdeG, Pedro Puy, ha avanzado que su grupo pedirá un pleno extraordinario para la semana que viene, con el objetivo de que se pueda debatir el techo de gasto, que el Consello de la Xunta aprobará en el Consello este miércoles, tal y como anunció el presidente, Alberto Núñez Feijóo.

Tras el discurso del mandatario autonómico en el debate de política general, Puy ha valorado al presidente porque "tiene ideas, proyectos, tanto a corto como a largo plazo", una cuestión que ha atribuido a que "aprovecha la estabilidad" de la que goza por su mayoría parlamentaria.

"Que contrasta con la forma en la que se están solucionando los problemas en otras partes de España e incluso en el Gobierno de España", ha contrapuesto Pedro Puy, quien ha puesto el acento en que Feijóo "anunció hoy que Galicia va a tener presupuestos".

Así, el grupo parlamentario va a solicitar ya un pleno extraordinario para que la semana que viene se pueda "aprobar el techo de gasto" y que tendrá lugar el próximo miércoles.

"UN MÉTODO"

El dirigente popular también ha destacado, de entre el discurso de Feijóo, el plan estratégico 2021-2027 y que se va a aprovechar el Xacobeo 21 para "dinamizar la cultura y el turismo".

Además, ha subrayado que se trata de un presidente "que se preocupa por el bienestar", al respecto de lo que ha destacado que ha dado "una larga lista" de recursos en materia sanitaria y social, así como avanzó "importantes innovaciones" para favorecer a las personas más vulnerables, como los cambios en la renta de integración social.

"UN PRESIDENTE CON IDEAS"

Pedro Puy ha destacado que Feijóo "tiene un método", que "recuerda el de la Transición" y que es el del "diálogo y los pactos" con prácticamente todas las administraciones y con la sociedad.

"Hoy quedó claro que hay un presidente con ideas, con proyecto; no solo para lo que queda de la legislatura, sino para más largo, como demuestra el plan estratégico", ha manifestado Pedro Puy, quien ha concluido: "Ciertamente no me da la impresión de que estemos ante un presidente cansado, lo que puede ser es que algunos se cansen de ver que el presidente sigue teniendo proyectos".