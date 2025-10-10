Decenas de expositores de Conxemar donan 3.500 kilos de comida al Banco de Alimentos de Vigo

Imagen de voluntarios de Banco de Alimentos recogiendo la comida en el Ifevi. - BANCO DE ALIMENTOS

VIGO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo recogió unos 3.500 kilos de comida donados durante la 26º Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (Conxemar), que se ha celebrado durante esta semana en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).

Tal como ha informado la organización, durante la última jornada del evento, una treintena de voluntarios se desplazó al recinto para retirar la mercancía sobrante que decenas de expositores decidieron donar.

Se trata del segundo año consecutivo que Banco de Alimentos se convirtió en la única entidad autorizada para recibir esos alimentos expuestos en la feria, "en su mayoría pescado congelado de alto valor nutricional y en perfecto estado de consumo".

Para ello, la empresa Casa Botas cedió espacio en uno de sus congeladores industriales para garantizar la trazabilidad de todas las donaciones.

En un comunicado, Banco de Alimentos ha agradecido "la implicación y el compromiso" de Conxemar al facilitar esta acción, así como a los expositores que han donado sus excedentes.

"Mención especial también para Steff, empresa que nos permitió depositar toda la mercancía donada en uno de sus camiones frigoríficos habilitados en el propio Ifevi; para Supermercados Froiz por facilitarnos una treintena de carros que nos ayudaron a transportar todos los productos y, por supuesto, a Casa Botas, citada anteriormente, por ceder uno de sus congeladores industriales ubicado en el puerto vigués", ha añadido la Fundación.