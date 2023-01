Decepción entre los alcaldes de PSOE y BNG en Pontevedra tras reunirse con Comesaña, quien reconoce: "Faltan 24 médicos"

El conselleiro de Sanidade de la Xunta, Julio García Comesaña (C), se reúne con los alcaldes del distrito sanitario de Pontevedra, en la Delegación territorial de la Xunta, a 26 de enero de 2023, en Pontevedra, Galicia (España). Comesaña ha citado a los a

El conselleiro de Sanidade se reúne con una veintena de alcaldes del área pontevedresa

PONTEVEDRA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de PSOE y BNG del distrito sanitario de Pontevedra han expresado su "decepción" tras reunirse este jueves con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para abordar las dificultades asistenciales del área y la falta de médicos, con el foco puesto en la Atención Primaria. El encuentro del conselleiro con 20 alcaldes del área se celebró en la Delegación Territorial de la Xunta en Pontevedra y se prolongó durante más de tres horas.

García Comesaña ha aclarado que "la población gallega puede estar tranquila que tiene una atención sanitaria de calidad". "Mejorable, sin duda. Todo se puede mejorar", ha reconocido, antes de añadir que es algo en lo que trabaja su Consellería.

El conselleiro expuso las medidas puestas en marcha por la Xunta. Entre otros datos ha dicho que en el área sanitaria de Pontevedra trabajan 265 personas más en los últimos cinco años --"como si añadiésemos un hospital comarcal"-- pero reconoce que "en el ámbito de la atención primaria nos faltan un número de médicos que nos gustaría que fuera menor", concretamente, faltan 16 facultativos en los Puntos de Atención Continuada y 8 en atención ordinaria --en total, 24--.

Estas "ausencias" se cubren con un "esfuerzo grandísimo" del resto de la plantilla "todo lo que está en nuestra mano, lo hacemos", ha asegurado.

"La reunión no era para proponer soluciones porque si las tuviésemos las habríamos puesto en marcha como de hecho las hemos puesto en marcha", ha precisado García Comesaña. "La reunión era para trasladarles la situación del área sanitaria ayuntamiento por ayuntamiento", ha añadido a renglón seguido.

"El 'Plan B' que nos pedían algunos ayuntamientos no lo tenemos porque el problema está en la falta de médicos de familia comunitaria", ha rematado el conselleiro.

"PROFUNDA DECEPCIÓN"

Con una "profunda decepción" salió el alcalde accidental de Pontevedra, Tino Fernández, de este encuentro que "acabó sin avances o soluciones a la actual crisis". El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores no acudió a la cita porque estaba en un congreso en Portugal, en su lugar asistió Tino Fernández que ha criticado que el conselleiro viniese a esta cita con los alcaldes "con una cascada de datos" que, a su juicio, "cuentan una realidad paralela a la que existe". "Que se ponga las pilas y atienda y entienda lo que la gente está demandando", ha exigido.

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ha comentado que "todas las áreas sanitarias de Galicia están mejor que la de Pontevedra. Tenemos que saber qué es lo que pasa aquí" y ha preguntado al conselleiro cómo podían colaborar los ayuntamientos "para atajar este problema cuanto antes".

Más positiva fue la alcaldesa de Marín, María Ramallo que ha afirmado que las medidas adoptadas por la Xunta "están empezando a dar sus frutos" aunque "hay sitios mejores y otros peores" pero "al final son las medidas que hay".

Contundente ha sido el regidor de O Grove, José Cacabelos que al salir de la reunión con el conselleiro ha dicho que el encuentro fue "totalmente lamentable, decepcionante, nos vinieron a vender una moto" y ha añadido que "me gustaría vivir en la realidad que vive el conselleiro de Sanidade" pero "en O Grove no tenemos Atención Primaria porque no existe".

Igualmente el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, ha concluido que "lo que corresponde es pedir una reunión con alguien que tenga autoridad y capacidad" en referencia al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ante una situación en la sanidad pública que "no es sostenible" y que en su ayuntamiento "se corresponde más con un servicio de corte africano que no moderno y actual".

En esta misma línea, el regidor del municipio de Poio, Luciano Sobral ha agradecido la reunión, pero ha lamentado que "el conselleiro parte de un análisis equivocado porque hay que reconocer que tenemos un problema" para "a partir de ahí ponerle remedio y ahí es donde debemos estar todos". "Pero cuando se maquilla o se niega el problema partimos de una situación errónea", ha zanjado.