Declarado culpable de homicidio el vecino de Ortigueira que golpeó mortalmente a un hombre con un palo

A CORUÑA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal del Jurado ha considerado, por unanimidad, culpable de homicidio al vecino de Ortigueira acusado de matar a otro hombre con un palo cuando ambos se encontraban en el municipio coruñés de Mañón.

El inicio fue la reprimenda del primero a la velocidad excesiva del segundo, lo que dio lugar a que este se bajase del coche dando lugar a un enfrentamiento verbal, que acabó en los hechos juzgados.

El acusado, en el juicio, pidió "perdón" por lo sucedido. "Nunca fue mi intención", sentenció para negar que buscase causarle la muerte ya que el agredido falleció al poco tiempo.

En concreto, el Ministerio Público calificó los hechos como constitutivos de un delito de homicidio y pidó una pena de 11 años de cárcel. Por su parte, las acusaciones particulares -- en representación de cada uno de los progenitores del fallecido -- consideraron los hechos asesinato con petición de una condena de 25 años de prisión.

En contraposición, la defensa solicitó la absolución o, alternativamente, que los hechos fuesen, en todo caso, constitutivos de un delito de lesiones en concurso con un homicidio imprudente con petición de penas que suman nueve meses de prisión. Esta parte alegó que debía aplicarse la atenuante de confesión y de reparación de daño, así como de dilaciones indebidas.

Las acusaciones, en la última sesión del juicio, descartaron posibilidad de defensa por parte de la víctima. Mientras, en el juicio el acusado dijo que actuó por "miedo" al coger el palo. Esto después de ver que el hombre se bajaba del coche y se echaba la mano al bolsillo. También sostuvo que su intención fue darle en el hombro.

HECHOS

Según el escrito fiscal, sobre las 14.30 horas del 26 de junio de 2020, el procesado se encontraba en el Lugar de A Carreira en el municipio de Mañón cuando la otra víctima circulaba por la carretera. Entre ambos surgió, en un momento dado, una discusión durante la cual el fallecido bajó del vehículo.

"Procediendo el acusado a golpearle en la cabeza con un palo que había en el lugar, asumiendo las posibles consecuencias que dicha acción podría suponer para la integridad física", señala Fiscalía sobre la víctima, que sufrió fracturas y hemorragias que le ocasionaron la muerte al poco tiempo de ser ingresado.