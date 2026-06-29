El delegado del Gobierno en Galicia da la bienvenida a 166 agentes en prácticas con los que contará la Guardia Civil - DELEGACIÓN GOBIERNO GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha dado la bienvenida este lunes en Ames (A Coruña) a 166 agentes en prácticas que se incorporan a la Guardia Civil y que "consolidarán" la posición de Galicia como "la segunda comunidad más segura de España".

Así lo ha destacado en un acto de presentación que ha tenido lugar en el Pazo da Peregrina y donde ha estado acompañado por el coronel jefe de la Comandancia de Lugo y jefe interino de la Zona 15 de la Guardia Civil, Luis Germán Avilés Cabrera; por el alcalde de Ames, Blas García; y por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

"En un territorio complejo y variado, con realidades muy diversas, la Guardia Civil es clave para vertebrar el territorio, para proteger a la población y para reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", ha subrayado el delegado del Gobierno.

Asimismo, durante su intervención ha agradecido la labor que desarrollan los más de 5.000 agentes de la Guardia Civil en Galicia y ha indicado que "su profesionalidad elevó el índice de eficacia policial a la mejor cifra de la última década".

Por su parte, el coronel jefe interino de la zona en Galicia ha celebrado que la tasa de criminalidad en Galicia "está por debajo de la media nacional" y ha instado a los agentes en prácticas a "mantener lo conseguido por sus antecesores y colocar a la Guardia Civil en un Cuerpo serio que está al lado del ciudadano".

El alcalde de Ames, Blas García, ha reconocido "la vocación y el compromiso" de esta nueva promoción y ha defendido que Ames cuenta con un "cuartel de referencia" y que el ayuntamiento es "uno de los más seguros de Galicia, muy por encima de la media gallega y provincial gracias al trabajo del cuartel".

Finalmente, Delegación del Gobierno en Galicia ha explicado que con esta nueva incorporación de alumnado en prácticas Galicia suma 166 nuevos efectivos: 69 en A Coruña, 37 en Pontevedra, 31 en Ourense y 29 en Lugo.

Un volumen de incorporaciones que refleja "un notable incremento en el refuerzo del personal territorial con respecto al año 2025", período en el que se destinaron 114 alumnos a Galicia.