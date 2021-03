Desalojan en Vigo una fiesta de madrugada en la que participaban 9 jóvenes sin mascarillas ni distancias

VIGO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vigo ha tramitado denuncias contra 9 jóvenes, de entre 17 y 21 años de edad, que fueron identificados por participar de madrugada en una fiesta que se celebraba en el bajo de un edificio.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron sobre las 3,30 horas, cuando varios vecinos llamaron al 092 para alertar de que se estaba celebrando una fiesta en un bajo de la Avenida de Castrelos, y el ruido no permitía el descanso.

Una vez en el lugar, los agentes percibieron, desde la calle, el elevado volumen de la música que salía del local, así como voces en un tono alto procedentes de un grupo de personas.

Los agentes observaron que un chico y una chica salieron del bajo y, al hacerlo, dejaron la puerta abierta, por lo que los policías pudieron comprobar que había un grupo de jóvenes dentro.

Los policías desalojaron la fiesta e identificaron a los participantes, en total nueve jóvenes de entre 17 y 21 años de edad, la mayoría de los cuales no portaba mascarilla y no respetaban las distancias de seguridad, además de no ser convivientes. Todos ellos fueron propuestos para sanción por infringir la normativa antiCOVID.