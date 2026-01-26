Desarticulada una banda itinerante que sustrajo cable de cobre en la provincia de Lugo

Cable de cobre sustraído. - GUARDIA CIVIL DE LUGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil desarticuló una banda especializada en la sustracción de cable de cobre que cometió hechos delictivos en localidades de la provincia de Lugo.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la operación 'Paradanova' constató que los autores aprovechaban el cambio de cable de cobre a fibra óptica realizado por las compañías de telecomunicaciones, donde el cableado antiguo en desuso una vez sustraído no causaba incidencias en la red al encontrarse inutilizado, y centraban su actividad en zonas rurales de difícil acceso.

Esta banda itinerante con base de operaciones en Girona fue desarticulada, imputándole a sus seis integrantes, con edades comprendidas entre los 21 y 51 años de edad, los delitos de pertenencia a grupo criminal y delito continuado de hurto de cableado de cobre de telefonía.

En el desarrollo final de la investigación los agentes determinaron la participación de este grupo en hechos delictivos cometidos en las localidades de Fonsagrada, Pastoriza, Santa Eulalia de Oscos y Cangas de Narcea.

De esta forma, en estas localidades supuestamente sustrajeron en total unos 24.000 kilogramos de cableado, valorados por las empresas propietarias en unos 115.000 euros.

Los agentes recuperaron unos 6.500 kilogramos de cobre el cual fue entregado a las empresas perjudicadas para su tratamiento y destino oportuno.