Desarticulado un club cannábico en Ferrol que operaba como centro de distribución ilegal de drogas

Archivo - FILED - 19 June 2025, Berlin: A cannabis plant is displayed as a seedling at the Mary Jane cannabis fair. Photo: Michael Brandt/dpa - Michael Brandt/dpa - Archivo

FERROL, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón han detenido a cuatro personas acusadas de tráfico de estupefacientes, tras desmantelar una asociación cannábica que, bajo una aparente legalidad, se había convertido en un "punto negro" de venta de droga en el barrio del Ensanche de Ferrol.

La operación, bautizada como 'Manantial', se inició en 2025 a raíz de una denuncia ciudadana presentada a través de la web de la Policía Nacional.

Los vecinos alertaban de la continua afluencia de compradores al local y del ambiente de inseguridad que generaban en la zona. Así, los investigadores del Grupo de estupefacientes de la brigada local de Policía Judicial de Ferrol-Narón constataron que el establecimiento, pese a funcionar formalmente como asociación cannábica, distribuía hachís y marihuana a diario a un elevado número de clientes.

Durante las pesquisas, y con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales (GOR) de la brigada local de Seguridad Ciudadana y de la Policía Local de Ferrol, se levantaron varias actas de intervención de droga a compradores.

El pasado 11 de junio, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ferrol, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en el local. En el interior, intervinieron un total de tres kilogramos de hachís, 600 gramos de marihuana y 15 gramos de BHO (Butane Hash Oil), un potente concentrado de cannabis elaborado con butano que alcanza altísimas concentraciones de THC.

Los cuatro detenidos han pasado a disposición judicial acusados de un delito contra la salud pública. La investigación continúa abierta para determinar si existen más responsables o ramificaciones de esta red de distribución. Fuentes policiales han destacado la importancia de la colaboración ciudadana para desarticular este tipo de puntos de venta, al tiempo han recordado que las denuncias anónimas a través de los canales oficiales resultan fundamentales para actuar contra el menudeo y la inseguridad en los barrios.