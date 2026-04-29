Desarticulado un grupo criminal que robaba en establecimientos de hostelería en A Coruña

Uno de los detenidos del grupo criminal desarticulado especializado en robos en establecimientos de hostelería en la provincia de A Coruña. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de Ferrol y con el apoyo del Puesto de Fene, ha desarticulado a un grupo criminal especializado en robos en establecimientos de hostelería en la provincia de A Coruña.

Según explican en un comunicado, en el marco de la explotación de la Operación Yellowfene, se ha detenido a tres personas como presuntos

autores de al menos nueve delitos de robo con fuerza en las cosas y un delito de pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició tras detectarse una serie de ilícitos penales "que habían generado una notable alarma social en diversas localidades de la provincia".

El grupo criminal centraba su actividad en establecimientos de hostelería, a los que accedían empleando la fuerza una vez que los locales habían finalizado su horario de apertura al público. Los robos se concentraron en los términos municipales de Valdoviño, San Sadurniño, Fene, Cabanas, Miño y Cambre.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes pudieron determinar la alta especialización de los implicados, cuyos daños materiales efectuados en los establecimientos para consumar los robos se estiman por encima de los 100.000 euros.

Destacan que el grupo ha quedado totalmente desarticulado y que los detenidos, junto a las diligencias instruidas, han pasado a disposición judicial. Tras prestar declaración, el Tribunal de Instancia ha decretado el ingreso en prisión para uno de los implicados, mientras que los otros dos han quedado en libertad con cargos a la espera de juicio.