Desarticulan un punto de negro de venta de droga en el centro de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Desarticulado un punto negro de venta de droga en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) - POLICÍA NACIONAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un punto negro de venta de droga en el centro del municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa al detener a un hombre por un delito de tráfico de drogas, asociado a la venta al menudeo de cocaína.

Según explican en un comunicado, la actividad delincuencial del detenido generaba entre los vecinos una situación de inseguridad en la zona, por la gran afluencia al lugar de personas ajenas, presuntamente toxicómanos.

Así, agentes pertenecientes al Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Comisaría Local de Vilagarcía de Arousa efectuaron un dispositivo que les permitió observar la presencia de dos personas que accedían a la zona y realizaban un intercambio de sustancia estupefaciente por dinero.

Por ello, los agentes policiales detuvieron al presunto autor de un delito contra la salud pública. Además, localizaron en el vehículo del detenido, estacionado en las inmediaciones, 230 gramos de cocaína ocultos en su ropa, 1.800 euros y una balanza de precisión. El detenido fue puesto a disposición judicial.