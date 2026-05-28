Desestimada la denuncia de una edil contra el alcalde de Barbadás (Ourense) por vulnerar su derecho a la integridad

Archivo - El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, frente a la sede provincial del PSdeG en Ourense - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Social del Tribunal de Instancia de Ourense ha desestimado la demanda de una concejala contra el Ayuntamiento de Barbadás y el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, por incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y vulnerar su derecho a la integridad. La edil solicitaba que se le abonase una indemnización de 97.238 euros.

En un fallo del que ha informado este jueves el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza explica en la sentencia que la jurisdicción social no es competente, siendo, en su caso, la contencioso-administrativa o la civil.

De este modo, indica que lo determinante para que sea competente la jurisdicción social es "la situación de empleo, ya sea laboral, funcionarial o estatutario, y que haya un empleador". En este caso, según subraya en el fallo, "no se da la laboralidad (ajenidad, dependencia)", al tiempo que destaca que su vinculación con el ayuntamiento no es como subordinada, "sino exclusivamente en su condición de miembro electo de la Corporación local".

"El ayuntamiento carece de potestad disciplinaria sobre los concejales, que han sido elegidos democráticamente, siendo los concejales gestores de intereses públicos", indica la magistrada. A lo que añade que la relación entre concejal y ayuntamiento "no se formaliza por ningún contrato, sino en un proceso electoral, lo que determina el carácter político del cargo".

De esta forma, señala que el convenio se refiere a la "protección en el ámbito del trabajo", pero recalca que un concejal no desarrolla dicho trabajo, "sino que es un gestor público". Por todo lo expuesto, estima la excepción de falta de jurisdicción. La sentencia es recurrible ante el TSXG.

EL ALCALDE, APARTADO DE LAS FILAS SOCIALISTAS

El pasado mes de diciembre, el PSOE provincial exigió a Xosé Carlos Valcárcel, ahora fuera de las filas socialistas, sus actas como concejal y diputado provincial después de que una edil denunciase por el canal interno supuesto acoso laboral por parte del regidor en represalia por haber denunciado ella anteriormente a otro concejal por un supuesto acoso sexual.

Sin embargo, el regidor no dejó los cargos, en los que continuó como no adscrito y salió públicamente pidiendo la dimisión del jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, por su gestión del caso relacionado con las denuncias por acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé.