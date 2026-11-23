Intervención en el barrio de As Conchiñas, en A Coruña. - POLICÍA NACIONAL

A CORUÑA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la unidad de Udyco de la Policía Nacional de A Coruña desarticularon un establecimiento que, bajo la apariencia de una tienda de herbolario funcionaba como punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio de As Conchiñas.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, el pasado viernes agentes de la Udyco realizaron un registro en el establecimiento e incautaron varias sustancias estupefacientes, entre ellas drogas sintéticas como éxtasis y LSD, así como hongos alucinógenos que el propio dueño cultivaba dentro del establecimiento en neveras especiales.

También localizaron diferentes variedades de marihuana clasificadas según peso y efectos, así como hachís, tanto en polen como en pequeñas pastillas, que fabricaba el propietario del local mediante una centrifugadora eléctrica y otros utensilios destinados a su elaboración y posterior comercialización.

La actuación contó con el apoyo de la unidad de Guías caninos y de una dotación de Policía Local, que cursaron varias actas administrativas ya que el comercio carecía de las licencias correspondientes.

Así las cosas, el dueño del establecimiento, que quedó precintado, fue detenido.