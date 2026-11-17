SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Padrón (A Coruña) a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras una investigación que ha permitido desactivar un punto de venta de sustancias estupefacientes que abastecía a consumidores de la comarca del Sar-Padrón.

Según recogen en un comunicado, la investigación fue iniciada por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Boiro, tras tener conocimiento de la posible existencia de una actividad ilícita de distribución de drogas desde una vivienda de la localidad de Padrón.

Destacan la colaboración vecinal para el buen desarrollo de la investigación, gracias a las alertas sobre el trasiego habitual de personas que acudían al inmueble.

Las pesquisas permitieron reunir los indicios necesarios para identificar al presunto responsable y proceder a su detención, así como intervenir sustancias estupefacientes relacionadas con la actividad investigada.