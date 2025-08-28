Despiden en Santiago al contingente de bomberos de Rumanía que colaboró en la extinción de los incendios en Galicia

Despiden al contingente de bomberos rumanos, en el Aeródromo militar de Santiago, a 28 de agosto de 2025, en A Coruña - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno, María Rivas, ha despedido este jueves en el Aeródromo Militar de Santiago, al contingente de bomberos de Rumanía que durante la última semana prestó servicio en Galicia, apoyando las tareas de extinción de los incendios forestales que arrasan la comunidad desde hace 15 días.

Junto a ella han estado el Jefe del Aeródromo Militar de Santiago, Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, y la ministra consejera en la Embajada de Rumanía en España, Alina Popescu.

Rivas ha trasladado, en nombre del Gobierno de España, "el más profundo agradecimiento por el trabajo realizado", subrayando que "con profesionalidad, disciplina y humanidad, protegieron a la población gallega en condiciones extremas, poniendo en riesgo sus vidas y demostrando un gran espíritu de sacrificio".

La representante del Ejecutivo central ha destacado que la presencia de este equipo de 51 efectivos fue posible "gracias al trabajo conjunto de las instituciones y al esfuerzo del Gobierno", que activó, a través del Ministerio del Interior, los mecanismos europeos la petición de la Comunidad Autónoma.

"Esta coordinación permitió desplegar un dispositivo sin precedentes, que unió la capacidad nacional con la fuerza de la cooperación internacional", ha señalado.

Finalmente, Rivas puso en valor el carácter solidario y diplomático de esta misión, recordando que "los bomberos de Rumanía representan lo mejor de la cooperación entre nuestros pueblos y del espíritu europeo".

Su presencia aquí "no fue solo una ayuda técnica, fue también una misión diplomática de fraternidad entre Rumanía y España", ha valorado.