Detectado un repunte "significativo" de falsas inversiones en criptomonedas en las últimas semanas en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detectado un "repunte significativo" de estafas en Galicia en las últimas semanas, centrado en falsas inversiones en criptomonedas.

Tal y como ha trasladado el Ministerio del Interior en una nota de prensa, los delincuentes aprovechan el "creciente interés y el desconocimiento" en este tipo de divisas para engañar a los ciudadanos, causando pérdidas económicas.

De esta forma, expone que la mayor parte de los ciberdelincuentes contactan con sus víctimas a través de las aplicaciones de mensajería y redes sociales, en donde publicitan sus servicios, aunque también, en ocasiones, son las víctimas las que buscan en la red posibilidades de inversión y acaban cayendo en falsos "chiringuitos financieros".

El modus operandi consiste en solicitar una inversión inicial de entre los 100 y los 250 euros. Tras ello, le aportarán a la víctima el acceso a una página o aplicación fraudulenta, a través de la cual le harán creer con datos falsos y mostrando siempre ganancias, que su inversión crece, y la animarán a efectuar cada vez transferencias más cuantiosas.

Así, en el momento que ellos consideren, y si la persona estafada comienza a sospechar o dice no tener más dinero para invertir, bloquearán su cuenta y dejarán de interactuar con la víctima.

Por ello, agentes de la Policía Nacional especializados en fraudes informáticos están llevando a cabo diferentes gestiones de investigación para frenar este tipo de delincuencia.

Además, aconsejan desconfiar de las promesas de ganancias rápidas y sin riesgos, así como de las presiones para invertir rápido; ser cauteloso con las ofertas inesperadas; investigar a fondo antes de invertir; y consultar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en caso de sospecha.