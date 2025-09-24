Detenciones y registros en O Salnés (Pontevedra) vinculados con el alijo de 3.500 kilos de cocaína en A Pobra

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la DEA norteamericana participan este miércoles en un operativo con detenciones y registros en la comarca de O Salnés vinculados con el alijo de 3.500 kilos de cocaína incautado en A Pobra do Caramiñal hace 10 días y por el que ya habían sido detenidas tres personas.

Según fuentes consultadas por Europa Press, hay varias personas detenidas y se está registrando un taller de embarcaciones en Tragove, en Cambados, vinculado con una empresa de alquileres náuticos en Sanxenxo.

Las primeras detenciones se produjeron el sábado 14 de septiembre cuando se arrestó a tres hombres de nacionalidad colombiana tras el hallazgo de la droga, que llegó a las costas gallegas en un narcosubmarino.

La titular del Tribunal de Instancia de Muros ya decretó el pasado martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres detenidos.

Fueron agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Galicia los que interceptaron la sustancia estupefacientes después de que se cayera del vehículo que la transportaba a raíz de un operativo policial. Fueron en ese momento en torno a mil los kilos localizados.

El hallazgo del segundo alijo se produjo tras la información proporcionada por la Policía Nacional. Agentes municipales realizaron una inspección perimetral por las zonas en las que podría encontrarse y, finalmente, la hallaron.