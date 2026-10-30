Detenida una cuidadora en Marín (Pontevedra) por hurtar joyas a un matrimonio de mayores

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PONTEVEDRA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Marín (Pontevedra) detuvo a una mujer que cuidaba a dos personas mayores de avanzada edad y en situación vulnerable, que sustrajo joyas del domicilio y que vendió en establecimientos de compra-venta de otras localidades de la provincia.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, tras iniciar la investigación los agentes se percataron de una inusual actividad de venta de joyas de la mujer, que finalmente fue detenida.

Asimismo, los agentes comprobaron que muchas de las joyas que vendía la mujer tenían inscritas iniciales, fechas y nombres que coincidían con un matrimonio mayor residentes en Marín a los que prestaba cuidados en el domicilio.

Los policías del Grupo Operativo de Marín detuvieron a la autora de los hechos y recuperaron algunas de las joyas sustraídas.

De esta forma, los agentes recuperaron diferentes joyas valoradas en 9.000 euros, entre alianzas de boda grabadas con las iniciales de la pareja víctima de la sustracción.

La Policía Nacional ha informado de que esta no fue la única intervención realizada por la comisaría de Marín en los últimos meses, ya que identificaron a otra mujer como autora del uso fraudulento de una tarjeta bancaria de una anciana a la que prestaba asistencia domiciliaria.

La mujer hizo varios reintegros de dinero no autorizados en cajeros automáticos aprovechándose de la confianza y de la situación de vulnerabilidad de la persona a la que atendía.