Detenida una mujer en el aeropuerto de Santiago de Compostela por un delito de apropiación indebida

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo el pasado viernes a una mujer como presunta autora de un delito de apropiación indebida en el Aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela tras ser localizada con el dinero que había dentro de un bolso olvidado por otra pasajera.

Tal y como ha explicado el Instituto Armado en un comunicado, una pasajera había depositado un bolso de reducidas dimensiones sobre un banco en la zona de embarque, abandonando posteriormente el lugar sin recogerlo.

Tras percatarse de su olvido regresó al lugar pero no encontró su bolso, el cual contenía los documentos de identidad de los cuatro miembros de su familia, las tarjetas de embarque, un teléfono móvil y 1.060 euros en efectivo.

De este modo, la Guardia Civil logró identificar a una mujer en la cola de embarque de un vuelo con destino a otro país con el dinero en efectivo, aunque el bolso había sido arrojado en la papelera de un aseo del aeropuerto.