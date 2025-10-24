Detenida una mujer en Foz (Lugo) por agresión con arma blanca a su expareja, con orden de alejamiento

LUGO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Foz (Lugo) a una mujer como presunta autora de la agresión con arma blanca a su expareja, han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita. El agredido tenía una orden de alejamiento sobre la mujer.

En concreto, la persona herida, inicialmente trasladada al Hospital de Burela y luego por la gravedad de las heridas al Hospital Lucus Augusti de Lugo, es la expareja de la presunta agresora, sobre la que había decretadas medidas como víctima por violencia de género.

Los hechos, esta madrugada, se habrían producido en el contexto de una agresión en el que la mujer hiere de gravedad al hombre con un arma blanca, han precisado fuentes consultadas y próximas al caso.

Desde el 112 han confirmado que fue un particular el que alertó sobre las 04.25 horas de la madrugada de los hechos, ocurridos en la calle Curros Enríquez de la citada localidad. Por los hechos, desde el servicio de emergencias se alertó a Urgencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil.