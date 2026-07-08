Detenida una pareja en Santiago por 20 robos en el interior de vehículos y varias estafas bancarias

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Santiago detuvo a una pareja acusada de cometer, en diferentes barrios de la ciudad compostelana, 20 robos con fuerza en el interior de vehículos y cuatro estafas bancarias, entre otros delitos.

Según informó el cuerpo policial en un comunicado, el varón fue detenido en la madrugada del día 28 por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Santiago de Compostela cuando circulaba en uno de los vehículos denunciados como sustraídos.

Los robos, que venían sucediendo desde mediados de mayo, se perpetraban en vehículos estacionados en la vía pública y en garajes comunitarios. Para ello, fracturaban los cristales de las ventanillas con cualquier tipo de objeto y sustraían los efectos de valor del interior.

Posteriormente, los detenidos realizaban compras en varios establecimientos con las tarjetas sustraídas, mientras no eran anuladas. Asimismo, el cuerpo policial destacó que algunos de los automóviles fueron sustraídos con llave y utilizados para la comisión de nuevos ilícitos penales.

La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Patrimonio de la Brigada de Policía Judicial para esclarecer y determinar la participación del presunto autor, así como la colaboración de su pareja en la venta de los artículos sustraídos, lo que permitió recuperar diversos efectos que fueron entregados a sus legítimos propietarios.

Hasta el momento, se les imputan un total de 20 robos con fuerza en el interior de vehículos, cuatro estafas bancarias, tres robos o hurtos de uso de vehículos, tres hurtos en interior de vehículos, un delito de receptación y otro de daños, hechos cometidos en distintos barrios de la ciudad compostelana.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Santiago de Compostela.