Detenida tras sufrir un accidente en Santiago después de saltase un control de la Guardia Civil en O Milladoiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida tras sufrir un accidente de circulación en la calle Polonia de Santiago de Compostela cuando huía después de saltarse un control de la Guardia Civil en O Milladoiro, Ames (A Coruña).

En concreto, según han informado fuentes consultadas por Europa Press, el suceso tuvo lugar sobre las 3,23 horas, cuando la Guardia Civil se personó en el lugar del accidente e informó de que la mujer se había dado a la fuga en un control preventivo en O Milladoiro.

En el punto se le realizó la prueba de drogas y alcohol, en la que dio positivo en drogas.

Tras ello, además, fue detenida por la Policía Nacional debido a que constaba sobre ella una orden de búsqueda y detención.