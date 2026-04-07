Detenidas cuatro personas por explotar sexualmente a mujeres extranjeras en Coles (Ourense)

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

OURENSE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, como presuntos autores de delitos de trata de seres humanos por explotar sexualmente a mujeres en un establecimiento en Coles (Ourense).

Según ha informado el Cuerpo Policial en un comunicado, a los detenidos en el marco de la operación 'Calamardo Amatista' también le imputan un supuesto delito contra la salud pública.

Las mujeres ejercían la prostitución en unas "condiciones gravosas y con seguridad e higiene deplorables". Los cuatro detenidos se lucraban económicamente de la explotación sexual de estas mujeres y se aprovechaban de sus circunstancias de vulnerabilidad, necesidad y juventud.

Las mujeres eran originarias de países en vías de desarrollo y se encontraban en estancia irregular en el territorio nacional. El grupo criminal empleaba, de forma reiterada, a ciudadanos extranjeros que carecían de los permisos pertinentes de trabajo, así como el consumo abusivo de sustancias estupefacientes.

Los agentes, durante el registro del establecimiento, se incautaron de documentos, diversas dosis de sustancias estupefacientes, así como diferentes útiles para su pesaje.

Estas cuatro personas fueron puestas a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión para una de las mujeres detenidas en el marco de la operación policial.