Detenidas cuatro personas en una operación contra el tráfico de drogas en el área metropolitana de A Coruña

Los agentes incautaron más de 1.300 gramos de cocaína, 500 de MDMA, 210 pastillas de éxtasis y 6.630 euros en efectivo

A CORUÑA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Arteixo ha detenido a cuatro personas en una operación contra el tráfico de drogas en el área metropolitana de A Coruña en la que incautaron diversas sustancias estupefacientes.

Según ha trasladado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación se inició en febrero de 2025 en Meicende (Arteixo) a raíz de la detención de un individuo que se dedicaba a la venta activa de drogas en la zona.

Esta detención inicial, según ha destacado la Guardia Civil, fue la pieza clave para lograr desentrañar una red más compleja. Así, a partir de la información obtenida, los agentes identificaron y localizaron a la persona que suministraba la droga al detenido en Meicende.

Este individuo residía en Culleredo, desde donde centralizaba su actividad ilícita. A continuación, las investigaciones permitieron descubrir a la principal proveedora de este traficante: una mujer residente en la ciudad de A Coruña.

Finalmente, en septiembre se ejecutó la fase final de la operación, que se ha saldado con la detención de estas tres personas: dos de Culleredo y una de A Coruña.

REGISTROS Y SUSTANCIAS INCAUTADAS

Como parte de los operativos, ha explicado el Instituto Armado, se realizaron registros en una vivienda y en un bajo en A Coruña, así como en otra vivienda en Culleredo.

En cuanto a las sustancias incautadas, los agentes decomisaron 1.332 gramos de cocaína, 507 gramos de MDMA, 210 pastillas de éxtasis, 6.630 euros en efectivo, así como dos vehículos y varios teléfonos móviles.

Como resultado de los hechos, tres de los cuatro detenidos ya han ingresado en prisión.