Detenidas cuatro personas en una operación contra el tráfico de drogas en Sada y Bergondo (A Coruña)

A CORUÑA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil detuvieron a cuatro personas durante un operativo contra el tráfico de drogas desarrollado en varias localidades de la provincia de A Coruña.

Según indicaron fuentes del Instituto Armado, la operación tuvo lugar este jueves en las localidades de Sada y Bergondo, donde se produjeron varios registros.

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y es la segunda intervención policial desarrollada esta semana en la provincia de A Coruña en relación con el tráfico de sustancias estupefacientes.

Cabe recordar, que el martes tuvo lugar un operativo llevado a cabo por Agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) que se saldó con varias detenciones en la ciudad de A Coruña, Arteixo, Ferrol, así como en la provincia de Pontevedra.