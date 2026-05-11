Detenidas dos personas en A Coruña tras darse a la fuga y dañar varios turismos y dos coches patrulla

Archivo - Coche de la Policia Local. - XUNTA DE GALICIA - Archivo

A CORUÑA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de A Coruña ha detenido a dos de los ocupantes de un vehículo que se dio a la fuga en un control policial y, durante su huida, dañaron tres turismos y dos coches patrulla.

Según fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Europa Press, en el vehículo viajaban cuatro personas. Dos de ellas fueron detenidas y los otros dos ocupantes están identificados y la Policía trata de localizarlos.

El conductor del vehículo, que fue detenido, está acusado de desobediencia y delitos contra la seguridad vial y sobre otra de las personas detenidas consta una orden de búsqueda y captura.

Los agentes localizaron en el coche placas de matrícula de otros vehículos presuntamente robadas. Ahora, la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.