Detenidas dos personas en la desarticulación de un punto de venta de cocaína en Boiro - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la desarticulación de un punto de venta de cocaína al menudeo en el municipio coruñés de Boiro.

En el marco de la Operación Gusarapos, efectivos de la Guardia Civil de Boiro ha detenido a un hombre de 64 años y a una mujer de 29 años, ambos de nacionalidad española y vecinos de Boiro y Ribeira, respectivamente. Son sospechosos de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El origen de las actuaciones se remonta a las labores de vigilancia de agentes que detectaron "un trasiego inusual y constante de consumidores habituales en las inmediaciones de una vivienda". Posteriormente, durante los dispositivos de observación desplegados de forma continuada entre mayo de 2025 y mayo de 2026, se interceptaron de forma escalonada diversas cantidades de sustancias estupefacientes adquiridas por los compradores.

En este sentido, se formalizaron diversas actas de aprehensión de sustancias durante ese periodo de tiempo, de forma que se acumularon "indicios probatorios sólidos sobre la venta continuada de sustancias prohibidas en este enclave minorista".

Ambos detenidos fueron interceptados en el vehículo en el que viajaban, en donde encontraron una bolsa plástica que contenía en su interior un bloque de 58,9 gramos de cocaína. También intervino dinero en metálico.

Tras ello, los agentes realizaron una entrada en el domicilio del investigado, lugar en el que se localizó más cocaína, dos básculas de precisión y diversos recortes plásticos junto con útiles específicos para la confección y dosificación de las sustancias. Además, fueron intervenidos dos teléfonos móviles, herramientas, ordenadores portátiles y una bicicleta que han quedado bajo custodia.

El cómputo total de la droga intervenida a lo largo de toda la operación policial asciende a un equivalente de 310 dosis.