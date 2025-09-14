Detenidas dos personas en Pontevedra por dos delitos contra la salud pública

Archivo - Coche de la Policia Local. - XUNTA DE GALICIA - Archivo

PONTEVEDRA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Pontevedra detuvo, en dos operativos distintos, a dos personas por delitos contra la salud pública al tener y vender pequeñas dosis de sustancias estupefacientes.

Una de las detenciones, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se produjo en la tarde del 5 de septiembre, cuando los agentes realizaban tareas de control preventivo de alcohol y drogas.

Así, dieron el alto a un vehículo en el que circulaba un conductor que dio positivo en cocaína y THC. Además, en el coche había un fuerte olor a marihuana.

Ante esto, los agentes realizaron un registro y localizaron una bolsa plástica con lo que parecía ser marihuana y tenía un peso superior a lo permitido para el consumo propio.

Por otra parte, los agentes detuvieron el día 6, de madrugada, a una persona --conocida poliicalmente por intervenciones de consumo y tenencia de estupefacientes-- sentada en una terraza cuando intercambiaba dinero por un plástico que contenía una sustancia de color blanco.

Los agentes procedieron a registrar a la persona y le localizaron 11 envoltorios de plástico de color blanco, supuestamente cocaína, con un peso superior a los 10 gramos.

Al mismo tiempo, otra patrulla interceptó al comprador que, junto a una tercera persona, se disponía a consumir la sustancia estupefaciente. El vendedor fue detenido y a los consumidores le interpusieron una sanción por consumo y tenencia de sustancias.