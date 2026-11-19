SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Noia detuvo el pasado 13 de noviembre a dos varones, de 43 y 19 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un tanatorio del municipio coruñés de Dodro.

Según recogen en un comunicado, los hechos se produjeron el pasado 20 de octubre en un tanatorio de Dodro, donde los presuntos autores habrían accedido al interior tras forzar una de las puertas de acceso.

Una vez dentro, sustrajeron cableado de cobre perteneciente a la instalación eléctrica, así como seis cafeteras.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que entiende de la causa el Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Padrón (A Coruña).