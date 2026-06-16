Detenidas dos vecinas de A Coruña por estafar casi 3.000 euros a otra mujer

Archivo - Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Milladoiro de asesoramiento, prevención y respuesta en materia de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil ha detenido a dos vecinas de A Coruña como presuntas autoras de un delito de estafa por un importe de casi 3.000 euros.

Según informan en un comunicado, la detención se produjo a raíz de la denuncia interpuesta en mayo por la víctima en las dependencias oficiales de la Guardia Civil en Boiro.

En ella comunicaba que, tras una noche de ocio en la ciudad herculina, contactó con una chica a través de un anuncio en internet, acordando reunirse en un hostal de esa localidad.

Una vez en el lugar la mujer le ofreció una sustancia a la víctima que, a los pocos minutos de ingerirla, empezó a sentir cómo se la alteraba la consciencia.

Transcurridas unas horas, se personó en la habitación otra mujer avisada por la chica con la que estaba y, aprovechando el estado de semiinconsciencia de la víctima, se apoderaron de su dispositivo móvil, desde donde accedieron a la aplicación de su banca electrónica y realizaron diversas operaciones por un importe total de 2.910 euros.

Tras la denuncia, la Guardia Civil inició una investigación en aras de constatar la veracidad de los hechos e identificar a las presuntas autoras en su caso.

Una vez conocida la identidad, la Guardia Civil procedió a la investigación y detención de las dos mujeres.