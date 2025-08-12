Detenidas ocho personas en una operación antidroga de Monforte de Lemos (Lugo)

Europa Press Galicia
Publicado: martes, 12 agosto 2025 14:30
@epgalicia

    LUGO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en una operación antidroga en la calle Duquesa de Alba de Monforte de Lemos (Lugo) en la que han participado unos 60 efectivos.

   Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) los agentes registraron cuatro pisos y el pub Euphoria. La causa está dirigida por el Tribunal de Instancia de Monforte nº2.

   Hay, en principio, ocho detenidos y no está previsto que pasen este martes a disposición judicial

Contador