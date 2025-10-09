Detenidas tres personas en Marín (Pontevedra) en la desarticulación de un punto de venta al menudeo de cocaína y heroína

Desarticulación de un punto de venta de droga en Marín. - POLICÍA NACIONAL DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en el municipio pontevedrés de Marín a tres personas por un delito de tráfico de drogas durante la desarticulación de un punto de venta al menudeo de cocaína y heroína.

Según ha informado el Cuerpo policial en un comunicado, la comenzó en septiembre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en un piso situado en el centro de Marín acudían asiduamente un buen número de personas para la adquisición de sustancias estupefacientes.

Los agentes comprobaron que el inmueble además de ser un lugar de consumo, también era usado como punto de distribución de estupefacientes y allí acudían compradores para adquirir drogas. Además, el investigado se desplazaba a diversos puntos cercanos para vender en la vía pública.

Durante las investigaciones, los agentes identificaron a una pareja que suministraba las sustancias a este punto negro y también al vendedor.

La mujer fue detenida por tráfico de drogas en el momento de dar 100 dosis de heroína y cocaína al vendedor y su pareja fue detenido cuando trataba de destruir una importante cantidad de estupefacientes.

Asimismo, durante el registro del domicilio, los agentes comprobaron que la persona guardaba en su vivienda dosis de cocaína, heroína, hachís, marihuana, 3.550 euros, un vehículo y demás útiles para el consumo y distribución.

Con esta actuación, que se enmarca dentro del operativo de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas, se puede dar por desmantelado un "importante punto de distribución y consumo de sustancias estupefacientes en el centro de Marín".