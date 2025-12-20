Un detenido por acuchillar a una compañera en un piso en A Coruña en el que hubo un incendio

A CORUÑA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en la tarde de este sábado acusado de un delito de tentativa de homicidio por supuestamente haber acuchillado a una compañera en el piso que compartían con otras personas en A Coruña y en el que se registró un incendio.

Fue un particular el que alertó sobre las 14,10 horas de que se había producido una agresión en un edificio situado en el número 28 de la calle Paseo de Ronda.

Según han confirmado fuentes próximas a las investigación, allí un hombre supuestamente hirió con un arma blanca a la mujer, que resultó herida de consideración y tuvo que ser trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Estas fuentes han indicado que el presunto agresor y la víctima eran compañeros de piso, por lo que no se investiga el caso como violencia de género.

En el inmueble, además, se declaró un incendio, cuyas causas también investigan las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Al lugar se desplazaron los servicios de Urxencias Santiarias de Galicia, la Policía Local, la Policía Nacional, así como los bomberos de A Coruña, que sofocaron el incendio que se registró y que causó una fuerte humareda.