Detenido por una agresión sexual en bus en Baamonde (Lugo)

1104943.1.260.149.20260717093839 Detenido por una agresión sexual en bus en Baamonde - GUARDIA CIVIL

LUGO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por agredir sexualmente a una mujer en un autobús a la altura de Baamonde, en el municipio de Begonte (Lugo), en una línea regular que realizaba el trayecto entre Viveiro y A Coruña.

Los hechos tuvieron lugar cuando el vehículo circulaba por Baamonde, en ese momento el ahora detenido se sentó junto a la víctima, le cubrió las piernas con una sudadera y comenzó a tocarla sin su consentimiento.

La victima alertó inmediatamente de lo sucedido, lo que provocó que el agresor abandonara precipitadamente el autobús en la parada de Baamonde y huyera del lugar. Tras la denuncia presentada por la víctima, se inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos delictivos.

En un comunicado, la Guardia Civil informa de que "gracias a la colaboración de los pasajeros y del conductor del autobús que presenciaron la agresión, junto con el testimonio de la víctima, permitió obtener una descripción física muy precisa del sospechoso".

Los investigadores analizaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia de las estaciones en las que el autobús efectuó parada, por lo que se logró localizar al presunto autor en la estación de autobús de Lugo. Las pesquisas policiales permitieron averiguar que el sospechoso se encontraba alojado en un hostal de Lugo y que contaba antecedentes policiales recientes por hechos de similar naturaleza. Se estableció un dispositivo de vigilancia que culminó con la localización y detención del autor.

La investigación ha sido llevada a cabo por el área de investigación de la Guardia Civil de Vilalba (Lugo). El detenido y las diligencias policiales han sido puestas a disposición judicial.