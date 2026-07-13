Detenido por amenazar con un martillo a una octogenaria en Teis (Vigo) para robar en su vivienda

Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VIGO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Detenido el presunto autor de un robo con violencia perpetrado en una vivienda del barrio de Teis, en Vigo. El hombre supuestamente amenazó a la dueña, de 80 años, con un martillo y un cuchillo.

Tal y como ha trasladado la Policía Nacional en una nota de prensa, los hechos tuvieron lugar en mitad de la noche del pasado 30 de junio, cuando un individuo supuestamente accedió al interior de una vivienda.

Allí, sorprendió a la moradora durmiendo, despertándola de forma "agresiva" exigiéndole dinero mientras la amenazaba con un martillo y un cuchillo de "grandes dimensiones". A continuación, el asaltante obligó a la víctima a recorrer las estancias de la vivienda en busca de dinero. Finalmente consiguió hacerse con 150 euros en efectivo, un teléfono móvil, y otros objetos.

Tras hacerse con el botín, el presunto autor abandonó la vivienda, dejando a la víctima en un estado de "gran nerviosismo" y sin su teléfono móvil. La mujer salió al exterior solicitando auxilio, siendo asistida por un vecino que alertó a los servicios policiales.

En este contexto, el grupo UDEV-Robos de la de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela se hizo cargo de la investigación, logrando identificar al presunto autor en menos de 24 horas, a quien se detuvo la mañana del pasado 1 de julio.

A raíz de la misma, también se detuvo a otros dos individuos, en compañía de los cuales el primero habría perpetrado otro robo con fuerza el pasado mes de abril en otra vivienda de la ciudad olívica. En aquel caso, el robo fue perpretado también de noche, aunque no había personas en el interior de la vivienda.

Con todo, los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Vigo que decretó el ingreso en prisión provisional del presunto autor del robo con violencia e intimidación.