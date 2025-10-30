Un detenido por atentar contra un agente y 39 identificados en varias inspecciones en locales de ocio nocturno en Lugo

Archivo - Imagen de un control nocturno de la Policía Local de Lugo. - POLICÍA LOCAL DE LUGO - Archivo

LUGO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido por un supuesto delito de atentado contra un agente de la autoridad, 39 personas han sido identificadas y varias actas de denuncia por diversas infracciones han sido levantadas en varias inspecciones en locales de ocio nocturno llevadas a cabo por la Policía Local de Lugo, en una operación conjunta con el Cuerpo Nacional de Policía.

Los controles se realizaron en dos establecimientos que ya estaban bajo seguimiento policial por incumplimientos reiterados detectados en meses anteriores. En ambos casos, los agentes constataron graves irregularidades que afectan directamente a la seguridad y salubridad de los espacios destinados al ocio nocturno.

Entre las principales infracciones detectadas figuran deficiencias graves en la limpieza e higiene de los aseos, la ausencia del cartel informativo sobre el tratamiento de imágenes de videovigilancia y la falta de personal habilitado para el control de accesos.

En uno de los locales, además, se comprobó que la persona encargada de dicho control carecía de la titulación exigida por la normativa y negó mantener relación laboral con el establecimiento, hecho que fue recogido en el acta policial. Los agentes subrayan que este puesto es clave para garantizar la seguridad del local, especialmente en lo relativo al control de aforo y prevención de incidentes.

El operativo se cerró con la interposición de seis actas de denuncia al amparo de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, además de la citada detención.

Este tipo de actuaciones se mantienen de manera periódica en la ciudad, con especial atención a aquellos locales que incumplen de forma reiterada la normativa vigente, una actuación que la Policía Local asegura que se seguirá realizando.