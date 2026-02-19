Detenido en Cangas un menor como presunto autor de la agresión con arma blanca a otro joven en el carnaval de Hío

VIGO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo en las últimas horas en Cangas (Pontevedra) a un menor como presunto autor de la agresión con arma blanca a otro joven de 17 años en el carnaval de la parroquia de Hío.

Según fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press, el varón fue arrestado y ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de menores de Pontevedra en la mañana de este jueves.

Todo ello después de que un vigués, de 17 años de edad, tuviese que ser hospitalizado en la noche del pasado lunes tras ser agredido en el carnaval de Hío, en Cangas, con un arma blanca o un objeto similar.

Fue sobre las 21.30 horas cuando los agentes recibieron el aviso de la Policía Local al producirse una agresión a un menor de edad en la celebración del carnaval de dicha parroquia de Cangas.

El joven fue atendido en el punto por los servicios sanitarios al estar herido en el muslo de una pierna tras ser agredido con un arma blanca o un objetivo similar. Finalmente, tuvo que ser trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro, encontrándose estabilizado.

A partir de ahí, la Benemérita comenzó a investigar lo ocurrido, sin que el propio día pudiese ser identificado el posible autor de los hechos debido a la gran cantidad de personas que se encontraban en la fiesta. Finalmente, ha sido hallado el presunto agresor en las últimas horas.