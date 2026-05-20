Detenido un carballés de 32 acusado de robar en coches aparcados en una ruta de senderismo de Zas (A Coruña)

Agentes de la Guardia Civil detienen a un carballés de 32 acusado de robar en coches aparcados en una ruta de senderismo de Zas (A Coruña) - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Equipo ROCA de Carballo (A Coruña) han detenido a una vecino de la localidad de 32 años de edad como presunto autor de múltiples robos con fuerza en el interior de vehículos que permanecían estacionados en las inmediaciones de una ruta de senderismo de Zas.

Al hombre también se le imputa un delito contra la seguridad vial por carecer de permiso de conducción tras ser interceptado conduciendo pese a no haber obtenido nunca la correspondiente licencia administrativa.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, las investigaciones se iniciaron a raíz de un repunte estadístico de ilícitos penales contra el patrimonio en el estacionamiento de una conocida ruta de senderismo y entorno natural de este municipio, donde el acusado aprovechaba la afluencia de visitantes que dejaban sus automóviles aparcados para realizar actividades al aire libre.

El modus operandi empleado por el ahora detenido, conforme ha indicado la Guardia Civil, presentaba un patrón operativo común. Para acceder a los habitáculos, introducía una herramienta tipo destornillador por palancazo entre el marco de la puerta y la ventanilla de los automóviles hasta lograr la fractura del cristal.

Acto seguido, accedía manualmente al interior para sustraer de forma rápida todo tipo de efectos de valor, tales como bolsos, carteras, piezas de joyería, equipos informáticos, gafas de sol, terminales de telefonía móvil y dinero en efectivo.

La valoración económica global de los objetos sustraídos a las víctimas supera los 15.000 euros, cuantía a la que se suman los cuantiosos daños materiales causados en las estructuras de los vehículos afectados durante las intrusiones.

Tras el análisis de los indicios y fruto del trabajo realizado, los agentes lograron identificar e interceptar al sospechoso el pasado 17 de mayo.

En el momento de su localización, se constató además que esta persona conducía un vehículo a motor careciendo de la correspondiente licencia administrativa por no haberla obtenido nunca.

El detenido junto con las diligencias instruidas por estos hechos han sido remitidos al Juzgado de Guardia de Corcubión