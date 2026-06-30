Detenido un conductor que huyó de la Guardia Civil en Becerreá (Lugo) y trató de agredir a los agentes

LUGO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo a un vecino de Morcelle, en el municipio lucense de Becerreá, de 35 años de edad, que huyó de un dispositivo de seguridad ciudadana en la entrada de la localidad y cuando fue interceptado trató de agredir a los agentes.

Tal y como ha informado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron el pasado sábado. En el marco de un dispositivo policial, los agentes observaron cómo el conductor, al percatarse de la presencia de la Guardia Civil, realizó una maniobra "evasiva y temeraria" y se dirigió hacia la posición de los agentes, que tuvieron que apartarse para evitar ser atropellados.

A continuación, el varón abandonó el lugar y se estableció un operativo de búsqueda, localizándolo minutos después en las inmediaciones de su domicilio.

Cuando lo detuvieron, el hombre se abalanzó sobre los agentes "con intención de agredirlos" y tuvo que ser reducido para proceder a su detención. Además, dio positivo en las pruebas de detección alcohólica.