Detenido un hombre tras acuchillar a una mujer en Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras agredir a una mujer con arma blanca este miércoles en Ourense. Los hechos se investigan como un supuesto acto de violencia machista.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso, los hechos tuvieron lugar a primera hora de esta mañana, pasadas las 7.30 horas, en el barrio de San Francisco. La agresión se produjo en el interior de la vivienda y en el portal.

La unidad especializada en estos casos, la de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), investiga lo ocurrido como un supuesto caso de violencia de género.

Si bien todavía no han trascendido más datos, sí se ha confirmado que la vida de la mujer, nacida en 2003 y que ha tenido que ser trasladada al hospital, no corre peligro.