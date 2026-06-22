Detenido un hombre por agredir a otro con un machete en una pelea familiar en Cangas (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local detuvo este lunes a un hombre en el municipio pontevedrés de Cangas tras agredir este con un machete a otro hombre, supuestamente en el contexto de una pelea por el cuidado de un familiar de avanzada edad.

Según ha podido saber Europa Press, los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde en el barrio de A Madalena. El 112 recibió la alerta y movilizó a su vez al 061, que atendió a la víctima, con heridas visibles en la cabeza y en extremidades.

Fue la Policía Local quien detuvo al presunto agresor, a quien localizaron ya al llegar al lugar. En el interior de la propiedad se encontró un machete con el que, supuestamente, se habría llevado a cabo la agresión.