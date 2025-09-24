Detenido un hombre por agredir y robar a un septuagenario en Carballo (A Coruña) y se busca a otros tres implicados

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de A Coruña ha detenido a un hombre de 53 años como presunto autor de un robo con violencia en un domicilio de la parroquia de Sofán, en el municipio coruñés de Carballo, y busca a otras tres personas implicadas.

Según ha trasladado el Instituto Armado, los hechos sucedieron el pasado 13 de mayo cuando la víctima, un varón de 75 años, abrió la puerta de su domicilio y fue abordado por cuatro hombres, uno de ellos con un arma de fuego.

En ese momento, los asaltantes inmovilizaron a la víctima atándole los pies y las manos con bridas, amordazándolo con cinta adhesiva, permaneciendo durante una hora tendido en el suelo de la cocina, bajo vigilancia de uno de los asaltantes, mientras los otros tres registraban todas las estancias de la vivienda, sustrayendo dinero en efectivo y joyas.

Una vez finalizado el registro del domicilio, los asaltantes abandonaron la vivienda, llevando consigo los efectos sustraídos y el teléfono móvil de la víctima.

Una vez que los asaltantes abandonaron el domicilio, el septuagenario logró liberarse de las ataduras y pedir ayuda a un familiar que reside en las proximidades.

Durante la investigación, los agentes identificaron el vehículo utilizado y detuvieron a uno de los presuntos coautores de ilícito. Así, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Carballo como presunto autor de un delito de robo con violencia, que decretó su ingreso en prisión.

La Guardia civil continúa con la investigación abierta para tratar de localizar a los otros tres supuestos coautores del ilícito.