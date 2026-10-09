Detenido un hombre tras apoderarse de la caja registradora y varios décimos de lotería de un local en Ourense

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

OURENSE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras apoderarse de la caja registradora y de varios décimos de lotería de un establecimiento de hostelería situado en el centro de Ourense.

Según ha informado el Cuerpo a través de un comunicado, la detención se produjo durante la madrugada del pasado martes, cuando se recibió un aviso de que en dicho local un varón había forzado la persiana y huido del lugar "a la carrera".

Así, los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se personaron en el lugar y comprobaron que la persiana del bar se encontraba violentada y el presunto autor había logrado acceder a su interior, observando que faltaba la máquina registradora y había una caja vacía que "podría haber contenido décimos de lotería".

DETENCIÓN

Una vez recabadas las características del hombre, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones con el objetivo de localizar y detener al responsable, durante el transcurso del cual localizaron la máquina registradora sustraída y, poco tiempo después, al presunto autor que coincidía "plenamente" con los rasgos aportados.

Durante su identificación, el Cuerpo le intervino varios objetos y décimos de lotería sustraídos del interior del establecimiento, así como dinero en moneda fraccionada.

Finalmente, tras realizar las oportunas diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.