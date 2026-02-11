Detenido un hombre en Cariño (A Coruña) acusado de realizar pintadas amenazantes en fachadas

Pintadas en una vivienda de Cariño (A Coruña). - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Ortigueira han detenido a un vecino de Cariño como presunto autor de numerosas pintadas amenazantes en diferentes puntos de la localidad coruñesa.

Tal y como ha trasladado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación se inició tras detectar la aparición de pintadas vandálicas y actos de hostigamiento que habían generado alarma social en el municipio.

En concreto, las actuaciones comenzaron a raíz de los hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 13 de enero, aproximadamente a las 03.00 horas.

Se detectaron múltiples pintadas realizadas con aerosol negro que contenían alusiones directas a terceras personas y mensajes intimidatorios.

Las pintadas se realizaron tanto en edificios públicos como en propiedades privadas. Entre los inmuebles afectados destacan las fachadas de un centro sanitario y de una dependencia oficial de gestión marítima.

Asimismo, se localizaron pintadas en una vivienda particular y en un antiguo establecimiento de ocio. Además de los daños materiales, las víctimas denunciaron un hostigamiento continuado, incluyendo grabaciones y amenazas personales, lo que motivó la solicitud de órdenes de protección ante el temor por su integridad física.

Al detenido, que ya contaba con antecedentes por hechos de idéntica naturaleza, se le imputan presuntos delitos de daños, desórdenes públicos y amenazas. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Ortigueira.