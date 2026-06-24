Detenido un hombre en A Coruña tras agredir a su pareja y precipitarse por la ventana

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

A CORUÑA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de A Coruña detuvieron a un hombre por presuntamente agredir a su pareja y, posteriormente, precipitarse por una ventana de la vivienda, en el Agra do Orzán.

Según fuentes consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana de este miércoles en una vivienda ubicada en la avenida A Gramela.

Hasta el punto se desplazaron agentes de la Policía Nacional y detuvieron al varón que fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario, donde permanece ingresado.