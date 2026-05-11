Detenido un hombre en la desarticulación de un punto de venta de drogas en O Barco de Valdeorras (Ourense)

Dosis intervenidas en O Barco de Valdeorras. - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de A Rúa detuvo a un hombre, de O Barco de Valdeorras, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en la desarticulación de un punto negro de venta de sustancias estupefacientes.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación comenzó hace un año al tener conocimiento de ese punto de venta de estupefacientes.

Los agentes realizaron un registro domiciliario en la vivienda del detenido e intervinieron un total de 19 dosis de cocaína y útiles para la preparación y envaso de drogas.

Esta actuación está enmarcada en el Plan Estratégico de Respuesta Policial al consumo y tráfico minorista de drogas en lugares y locales de ocio.