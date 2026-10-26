Detenido un hombre en Ferrol que conducía un coche robado

FERROL, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ferrol detuvo a un hombre que intentó dar marcha atrás con el vehículo que conducía al percatarse de la presencia de una patrulla y sobre el que pesaba una orden en vigor de búsqueda y detención.

Según ha informado el Ayuntamiento de Ferrol en un comunicado, el arresto se produjo en la tarde del pasado viernes en el camino do Paredón. Los agentes interceptaron al conductor, que no llevaba documentación para acreditar su identidad.

Ante esto, los agentes iniciaron las gestiones necesarias para identificarlo y comprobar la situación administrativa y legal del vehículo. Así, los agentes comprobaron que el coche figuraba como sustraído, tras una denuncia presentada por su propietaria el pasado 21 de octubre.

El hombre reconoció que había robado el vehículo, por lo que los agentes procedieron a su detención y fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional. Allí, también comprobaron que el varón tenía en vigor una orden de búsqueda y detención.