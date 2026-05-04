Detenido un hombre por intentar atracar una librería en Sanxenxo (Pontevedra)

Vestimenta usada durante el robo - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Sanxenxo (Pontevedra) detuvo a un hombre, de 58 años y vecino de Catoira, como presunto autor de un robo con violencia e intimidación tras intentar asaltar una libraría de la parroquia de Noalla.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron en octubre del pasado año cuando el hombre, al que le constan numerosos antecedentes policiales, accedió al establecimiento durante su horario de apertura y, esgrimiendo lo que aparentaba ser un arma de fuego, trató de intimidar al propietario para sustraer el dinero de la recaudación.

Ante la resistencia de la víctima, se produjo forcejeo entre ambos, resultando el propietario con lesiones de carácter leve, no logrando finalmente el autor hacerse con botín alguno.

La Guardia Civil comenzó una investigación que permitió identificar y detener al presunto autor que facilitó el lugar dónde arrojó las vestimentas utilizadas en la comisión del delito.

Los hechos investigados fueron puestos en conocimiento del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de Cambados, donde deberá comparecer el presunto autor de los hechos cuando sea citado para ello.