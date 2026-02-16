Detenido un hombre en Ourense acusado de robar en el interior de cuatro vehículos en el barrio de 'O Vinteún'

Archivo - Nota De Prensa Y Fotografía De Recurso:"La Policía Nacional Detiene A Un Empleado De La Estación De Autobuses Por Robar En Las Consignas" - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OURENSE, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de al menos cuatro delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y uno más de estafa por realizar compras haciendo uso de una tarjeta bancaria sustraída.

Según ha trasladado la Policía en una nota de prensa, agentes de la unidad de delincuencia especializada y violenta de la brigada de la Policía Judicial han acreditado la participación del presunto autor en los hechos, todos ellos ocurridos durante el mes de enero y con un 'modus operandi' similar.

En concreto, el detenido accedía a los vehículos estacionados en varias calles situadas en el barrio de 'O Vinteún' tras fracturar el cristal de una de sus ventanillas, valiéndose para ello de alcantarillas situadas en la vía pública, para posteriormente acceder a su interior y sustraer diferentes objetos.

Además, entre los objetos sustraídos en uno de los vehículos, el arrestado se apoderó una tarjeta bancaria con la que realizó diferentes compras.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión.